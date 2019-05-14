Fetullahçı Terör Örgütü mensupları arasında kullandığı kripto haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları ve örgütün bankası Bank Asya'da hesap artışlarının bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir'de operasyon için düğmeye basıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda ByLock kullandıkları tespit edilen, ByLock içerikleri de olan 11 kişi ile Bank Asya artan hesap ya da aleyhlerinde beyan bulunan 7 kişi olmak üzere toplam 18 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.

İzmir, Manisa, Antalya, Gaziantep ve Tekirdağ illerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.



34 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öyte yandan Ankara'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda tamamı görevde 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.



