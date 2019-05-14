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  • Son Güncelleme: 14.05.2019 09:49

Son dakika: 5 ilde ’nün kriptolarına operasyon: 14 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’nün kripto haberleşme uygulaması ’u kullandıkları tespit edilen şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında örgütün bankası ’da hesap artışı bulunan şüphelilerin de olduğu 18’i hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14’ü yakalandı.

5 ilde FETÖ’nün kriptolarına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü mensupları arasında kullandığı kripto haberleşme uygulaması 'u kullandıkları ve örgütün bankası 'da hesap artışlarının bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir'de operasyon için düğmeye basıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda ByLock kullandıkları tespit edilen, ByLock içerikleri de olan 11 kişi ile Bank Asya artan hesap ya da aleyhlerinde beyan bulunan 7 kişi olmak üzere toplam 18 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.

İzmir, , Antalya, Gaziantep ve illerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.

34 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Öyte yandan Ankara'da gerçekleştirilen operasyonunda tamamı görevde 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.


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