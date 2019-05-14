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  • Son Güncelleme: 14.05.2019 08:05

Son dakika: 'de operasyonu! 4 gözaltı

polisi / operasyonlarına devam ediyor. Polis, Gümüşhane ve Balıkesir il geneli yaptığı FETÖ operasyonlarında 4 FETÖ'cüyü yakaladı.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu! 4 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, ili genelinde / Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli müzahir kurum çalışanı Gümüşhane ilinde, Kalecik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Bandırma'da, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan örgüte müzahir dernek üyeliği bulunan 1 şüpheli Bigadiç'de, 2. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheliyi Balıkesir merkezde yakalanarak, Balıkesir Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim etti.

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