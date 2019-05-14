Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.05.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 09:31

Kocaeli merkezli 7 ilde operasyonu: 14 şüpheli için yakalama kararı

/PDY’nin silahlı kuvvetler yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan 14 şahsın yakalanması için Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

14 şüpheliye yakalama kararı! 7 ilde operasyon başladı

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğünün /PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 3 üsteğmen, 6 astsubay, 4 eski askeri öğrenci ve 1 askeri şahıslardan sorumlu mahrem abi olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verdirildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli , , , Hatay, ve 'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli için yakalama kararı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri