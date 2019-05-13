Ramazan iftar menüsü 14 Mayıs bugün iftara ne yapsam, ne pişirsem? Ramazan ayına özel iftar menülerimizi damak tadınıza uygun tariflerle fazlalaştırmaya gayret ediyoruz. Yöresel yemeklere değinerek bu Ramazan ayında da sofranıza farklı lezzetler taşımak istiyoruz. Ramazan bereketini birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bereketiyle evlerimize, sofralarımıza huzur getiren Ramazan ayını en güzel lezzetlerle karşılayıp, uğurlamak için özel menüler hazırladık. İşte 14 Mayıs Ramazan iftar menüsü ve bugün iftara ne yapsam, ne pişirsem gibi sorularınızın yanıtı

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13 MAYIS RAMAZAN İFTAR MENÜSÜ

Bademli biberli mantar çorbası

Kızartması, salatası, dolması her şeyi ile sofralarımıza çok yakışan mantarın lezzet ve sağlık dolu çorbasını bu Ramazanda çok seveceksiniz. Bu lezzetli tarifi denemeyi unutmayın.

Fırında pazılı tavuk

Tavuk yemekleri hem kolay hem lezzetli olur. Pratik yapımı iftar sofranızı hazırlarken size kolaylık sağlarken bu yemeğe pazı çok yakışacak. Farklı bir tarif denemek isteyenlerin ise gözdesi olacak.

Taze otlu ve parmesanlı makarna

Makarnayı küçük büyük sevmeyen kimse yoktur. Her sosun yakıştığı bu lezzet Ramazan sofralarında bile en çok tercih edilenlerden olacak.

Kahveli ve çikolatalı güllaç

Güllacın her hali lezzetli. Peki, çikolata ve kahvelisini hiç denediniz mi? Farklı ve bu lezzetli tatlı çayın yanında esşiz olacak.

BUGÜN İFTARDA NE PİŞİRSEM?

TARHANA BULAMACI

Malzemeler;

1 su bardağı toz tarhana

2 su bardağı soğuk su

1 adet orta boy soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

Üzeri için;

Kavata biberi

PAPAZ YAHNİSİ

Malzemeler;

Yarım kg kuzu kuşbaşı

1.5 çorba kaşığı salça

300 gr arpacık soğan

2 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

4-5 diş sarımsak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2-3 damla sirke

Tuz

Karabiber

EKMEK KADAYIFI

Malzemeler;

1 adet hazır ekmek kadayıfı

1 litre su

Şerbet için;

1 kg toz şeker

2 litre sıcak su

Servis için;

Kaymak

Ramazan iftar menüsü:

Kıtırlı Mercimek Çorbası:

Ramazan ayının vazgeçilmez, içimizi ısıtacak çorbası mercimek sizi uzun süre tok tutacak. Günün her vaktinde ve hastalıklarda sevilerek içilen mercimek çorbası Ramazan ayında da sofralarınızın baş köşesinde olacak.

Patlıcanlı Orta Yemeği:

Konya'nın en lezzetli yemek tariflerinden biri olan patlıcanlı orta yemeği Ramazan ayında sofralarınızı şenlendirecek. Yöresel yemekler içinde kendine has lezzetliyle Ramazan boyunca sık sık tercih edeceğiniz tarifler arasında olacak. Tüm gün tutulan orucun ardından böylesi lezzetli bir yemek yorgunluğunuzu da unutturacak.

Sarımsaklı Pilav:

Osmanlı mutfağında ilk pilav tariflerine II. Murad döneminde yazılan Şirvani'nin kitabında rastlarız. Sonrasında birçok çeşidi yapılan pilavlar lezzetiyle dünyaya nam saldı. Bir de bu pilavın lezzetini faydası tartışılmayan sarımsakla deneyin. Sofralarınızın ayrılmaz bir parçası olan pilavın sarımsak ile uyumuna bayılacaksınız. Üstelik Ramazan ayı içerisinde bu kolay yemek sizin yardımcınız olacak. Farklı lezzet ve tarif denemek isteyenler içinse sarımsaklı pilav en güzel örneklerden birisi olmaya aday.

Güllaç:

Ramazan demek güllaç demektir. Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı güllaç hafif olması ve lezzetiyle 29 gün boyunca sıklıkla masalarımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Osmanlı saray mutfağına giren güllaç günümüzdeki mutfaklarında vazgeçilmez bir parçası haline gelmeyi başardı. Üstüne serpeceğiniz fıstıklarla muhteşem bir görünüme kavuşan güllaç damaklarınızda unutlmaz bir tat bırakacak. Şimdiden afiyet olsun.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

" Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya " şeklinde yapılan niyet en efdal olan niyettir. Herhangi bir oruç içinniyet ederken gün belirlemeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam alimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.

İFTAR DUASI

"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.""Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!""Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!""Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!"

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

Oruç tutmak

Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

Kur'an okumak

Namazları cemaatle kılmak

Sahur yapmak

İftar ettirmek

Kadir Gecesini aramak

Sabretmek

İhsan ve ikramda bulunmak

Tövbe etmek

Cenneti istemek

Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

Ramazan umresi yapmak

Açları doyurmak