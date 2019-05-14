Son dakika: Başkan Erdoğan, Feyzioğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 35 dakika sürdü.
DESTİCİ'Yİ DE KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
İşte ilk görüntüler:
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