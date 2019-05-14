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  • Son Güncelleme: 14.05.2019 18:53

Son dakika: Başkan Erdoğan, Feyzioğlu’nu kabul etti

Başkan Erdoğan, Başkanı Feyzioğlu’nu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı , (TBB) Başkanı 'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 35 dakika sürdü.

DESTİCİ'Yİ DE KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

İşte ilk görüntüler:





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