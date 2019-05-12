Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? 2019 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Askerlik kaç ay?
Yeni askerlik sisteminde son gelişmeler neler? Kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemi için araştırmalara devam ediyor. Askerlik görevini henüz yapmamış olan vatandaşların merak ettiği yeni sistemin detaylarını haberimizde derledik. Peki, tek tip olarak bilinen yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik kaç ay olacak? Yeni sistem ile kalıcı hale gelecek bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülen çalışma ile askerlik sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler şekillenmeye başladı. Henüz vatani görevini yerine getirmemiş olan vatandaşların araştırdığı yeni askerlik sisteminin hangi tarihte yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik sistemi kalıcı hale gelecek. Bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı, askerlik süresi gibi detayları haberimizde derledik. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Askerlik kaç ay? İşte konu ile ilgili detaylar...
"Bu çalışma mükemmel olsun diye hem gençlerimiz şahsi, mesleki gelişimlerini bir taraftan sağlarken diğer taraftan da Silahlı Kuvvetlerimizin artan ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek bakımından iyi bir sistem, mükemmel bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle de bakanlıklarla, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yoğun bir koordinasyon, temas içindeyiz. Olayları her aşamasında ilave bazı görüşler, ilave bazı teklifler gelmekte. Onların çalışılmasından dolayı biraz gecikme oldu. Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda, çok yoğun bir şekilde çalışılıyor, bunu tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunmak durumundayız. Buna gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu tamamlayacağız."
Öte yandan, 29 Nisan tarihli toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalarla ilgili "Yeni askerlik sistemi çalışmaları kapsamında diğer bakanlıklarla sürdürülen koordineli çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Amacımız özellikle gençlerimizi yakinen ilgilendiren bu konunun Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip en kısa sürede yasalaşmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.