Kıdem tazminatında yeni model! Milyonları ilgilendiriyor

TÜRKİYE İLE BENZER MODEL

Bizde reform adı altında yapılmak istenen; 2017'de başlayan otomatik BES'in zorunlu hale getirildiği, işverenin de çalışan gibi katkıda bulunduğu, devletin de katkı yaptığı bir sisteme geçilmesi. Böylece çalışandan ve işverenden kesilen, devletin de katkı yaptığı bir tamamlayıcı emeklilik sistemi olacak. Bunun üzerine kıdem tazminatında fonlu bir sisteme geçilecek ve bu sistem tamamlayıcı emeklilik ile entegre edilecek.