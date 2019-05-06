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Kıdem tazminatında yeni model! Milyonları ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni kıdem tazminatı ile ilgili bazı detaylar belli olmaya başladı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeniden ele alınarak tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecek. Bu sistemle birlikte kıdem tazminatı reformu da hayata geçirilecek. BES ve kıdem tazminatı sistemi birbirine entegre edilerek hayata geçirilecek.

06.05.2019 09:48 - Son Güncelleme: 06.05.2019 09:48
Kıdem tazminatında yeni model! Milyonları ilgilendiriyor

Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 programına göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yeniden ele alınarak, tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Bu sistemle birlikte kıdem tazminatı reformu hayata geçirilecek ve BES ile kıdem tazminatı entegre edilecek.

Kıdem tazminatında yeni model! Milyonları ilgilendiriyor

Reformun da tüm tarafların mutabakatıyla sene sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor. 1 Mayıs'ta ise işçi sendikaları, 'kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz, dokundurmayız' diyerek, reform konusunda tavrını ortaya koydu. Önümüzdeki aylarda reformun detayları netleşecektir.

Kıdem tazminatında yeni model! Milyonları ilgilendiriyor

EMEKLİLİKTE ÜÇ BASAMAK
Hem başka ülkelerde emeklilik sistemleri nasıl uygulanıyor hem de kıdem tazminatını BES ile entegre edip, fonlu sisteme geçen başka ülkeler var mı diye merak edip, araştırdım. Önce dünyada emeklilik sistemleri nasıl uygulanıyor, kısaca değineyim. Tüm ülkelerde birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak olmak üzere üç ayrı kategoride emeklilik sistemleri uygulanıyor.

Kıdem tazminatında yeni model! Milyonları ilgilendiriyor

1. basamak, bizdeki SGK gibi kamunun sunduğu emeklilik sistemi. 2. basamak, işyeri bazlı, bir başka adıyla da mesleki bazlı, özel emeklilik sistemi. Gelişmiş tüm ülkelerde uygulanıyor. Bizde ise 2017'de otomatik BES adı altında mesleki bazlı emeklilik sistemi başladı. Giriş zorunlu tutuldu, çıkış serbest bırakıldı. Çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti yapıldı, işveren katkısı getirilmedi. 3. basamak emeklilik sistemi ise tamamen kişilerin ceplerinden ödeyerek, tasarruf ettiği gönüllü bireysel emeklilik sistemi.

Kıdem tazminatında yeni model! Milyonları ilgilendiriyor

TÜRKİYE İLE BENZER MODEL
Bizde reform adı altında yapılmak istenen; 2017'de başlayan otomatik BES'in zorunlu hale getirildiği, işverenin de çalışan gibi katkıda bulunduğu, devletin de katkı yaptığı bir sisteme geçilmesi. Böylece çalışandan ve işverenden kesilen, devletin de katkı yaptığı bir tamamlayıcı emeklilik sistemi olacak. Bunun üzerine kıdem tazminatında fonlu bir sisteme geçilecek ve bu sistem tamamlayıcı emeklilik ile entegre edilecek.

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