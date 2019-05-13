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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 09:23

Ankara merkezli 8 ilde 64 üyesi hakkında gözaltı kararı

haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde gözaltı kararı verildi.

8 ilde FETÖ operasyonu! 64 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde gözaltı kararı verildi.

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