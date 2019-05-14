Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında yapılan görüşmeler neticesinde ilk seferi 29 Mayıs'ta yapılacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nin biletlerinin satışı bugün itibarıyla başladı.