Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.05.2019 20:08
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 20:16

Doğu Ekspresi'nin biletleri satışa sunuldu! İlk sefer 'ta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Bakanlığının girişimleriyle hayata geçirilen 'nin biletleri satışa sunuldu. --Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara'dan saat 20.00, Kars'tan saat 23.00 civarında kalkacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında yapılan görüşmeler neticesinde ilk seferi 29 Mayıs'ta yapılacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nin biletlerinin satışı bugün itibarıyla başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDoğu Ekspresi'nin biletleri satışa sunuldu! İlk sefer 29 Mayıs'ta
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri