Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.05.2019 21:57
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 21:57

engellemişti! 37 yıllık fuar yeniden hizmet verecek...

37 yıldır her Ramazan milyonlarca insanı misafir eden ’ı kısa süreliğine Başkanlığı koltuğuna oturan 'li 'nun engeline takılmıştı. İmamoğlu “İşimize engel oluyor” bahanesiyle bu yıl Dini Yayınlar Fuarı için yer tahsis edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu karar ardından yeni bir gelişme yaşandı. Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, fuarın Ramazan ayında da yine aynı yerinde İstanbullularla buluşacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu engellemişti! Yeniden hizmet verecek...

37 yıldır her Ramazan milyonlarca insanı misafir eden engeline takılmıştı.CHP'li "İşimize engel oluyor" bahanesiyle bu yıl Dini Yayınlar Fuarı için yer tahsis edilmeyeceğini açıklamıştı.

Tüm bu yaşananlar ardından yeni bir gelişme yaşandı.

"YİNE AYNI YERİNDE İSTANBULLULARLA BULUŞACAK"
Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu müjdeli haberi duyurdu.

Göksu "Olması gereken oldu. 37 yıldır Sultanahmet Camii avlusunda yapılan Dini Yayınlar Fuarı bu Ramazan ayında da yine aynı yerinde İstanbullularla buluşacak." İfadelerine yer verdi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEkrem İmamoğlu engellemişti! 37 yıllık fuar yeniden hizmet verecek...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri