CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yatta yaptığı sır görüşme gündemi meşgul etti. CHP lideri, yerel seçim tartışmalarının en yoğun olduğu günlerde rotayı Ankara'dan İstanbul'a çevirdi. 2 Mayıs günü İstanbul'a gitti. Kalamış Marina'da korumalarını bile yanına almadan tek başına lüks bir yata bindi. Kılıçdaroğlu, yatta 1 saat süren gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeyi CHP yönetiminden bile gizlediği belirlendi. Herkes parti başkanını 1 saatliğine ayağına getiren ismi ve toplantıda hangi pazarlıkların yapıldığını merak etti. CHP'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Sır görüşmeyle ilgili sorular cevapsız kalırken, gözler o yata kilitlendi. 'Yannina' adlı yatın fiyatının 1 milyon 700 bin euro olduğu öğrenildi. 25 metrelik Yannina'nın iç düzenlemesi, 3 kabinde 6 kişinin rahatça konaklayabilecek şekilde dizayn edildi. Yatta özel toplantı bölümünün de bulunduğu öğrenildi.

O YATTA KİMLERLE NE GÖRÜŞÜLDÜ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da bir yatta yaptığı sır görüşme gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hatta o yatta Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül ile görüştüğü iddiaları ortaya atıldı. Görüşmenin gerçekleştiği yatın ise Ebubekir Tivnikli'ye ait olduğu belirlendi.

Ebubekir Tivnikli görüşmeye ilişkin bir açıklama yayımlarken yattaki sır görüşmenin "taziye" ziyaretinden ibaret olduğunu söyledi ve Abdullah Gül iddialarını ise reddetti. Ama ziyarete ilişkin daha da çarpıcı detaylar var...