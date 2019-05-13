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  • 14.05.2019 00:01
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 00:01

'da şüpheli ölümler zinciri

'da birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen 5 ceset bulundu. Ülkenin güneydoğu sınırındaki kentindeki pansiyonda önceki gün 2'si kadın 3 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından bu kişilerden birinin evinde 2 ceset daha bulundu.

Almanya'da ölüm zinciri!

'da birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen 5 ceset bulundu.

Almanya'nın güneydoğu sınırındaki 'daki pansiyonda "kundaklı yay" olarak bilinen arbaletten çıkan okla öldüğü anlaşılan 30 yaşındaki kişinin 'nın Wittengen kentindeki evinde yapılan aramada 2 kişinin daha cesediyle karşılaşıldı. Savcılığın da doğruladığı olayda Wittengen'deki cesetlerin 2 kadına ait olduğu belirlendi.

1'i ERKEK 4'Ü KADIN CESEDİ
Böylece birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen iki olayda ölü sayısı biri erkek 4'ü kadın olmak üzere 5'e yükseldi.

Alman medyasındaki haberlerde de Passau'da ölü bulunan 53 yaşındaki erkeğin Rheinland Pfalz eyaletinde ikametinin olduğu ve avcılık sertifikasına sahip bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma derinleştirilirken intihar olasılığı da araştırılıyor.

Ölüm nedenlerinin otopsiden sonra netleşeceği öğrenildi.

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