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  • 13.05.2019 23:45
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 23:46

’da ! Yol kapandı

'nın ilçesinde kış döneminde etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprak kaydı. Kaya parçalarının yola savrulduğu da vatandaşlar kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulurken o anlar ise cep telefonları ile kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen olay, akşam saatlerinde Fırat Nehiri sahil yolundaki Kelaynak Üretim İstasyonu yakınlarında gerçekleşti.

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