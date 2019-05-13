Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen olay, akşam saatlerinde Fırat Nehiri sahil yolundaki Kelaynak Üretim İstasyonu yakınlarında gerçekleşti.
Şanlıurfa’da heyelan! Yol kapandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kış döneminde etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprak kaydı. Kaya parçalarının yola savrulduğu heyelanda vatandaşlar kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulurken o anlar ise cep telefonları ile kaydedildi.
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