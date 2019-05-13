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  • 13.05.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 19:28

Kemal yine üyelerini hedef aldı! Skandal sözler

'nun ve İYİ Parti'nin seçiminin tümünün iptal istemini reddetmesiyle ilgili, "Farklı bir karar zaten beklemiyorduk" diye değerlendiren , karar bu kez oy birliğiyle alınmasına rağmen yine İstanbul seçimini iptal eden 7 üyeyi hedef alarak "7'li çete" suçlamasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu yine YSK üyelerini hedef aldı!

Genel Başkanı Kemal , İYİ Parti Genel Başkanı 'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki Genel Başkan yardımcıları , Seyit Torun ve 'yı İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişlerinde, Genel Sekreter Cihan Paçacı ile Genel Başkan Yardımcıları ve Müsavat Dervişoğlu karşıladı.

Akşener'in makam odasında, parti heyetlerinin de katılımıyla basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. İki lider bir süre de baş başa görüştü.

KILIÇDAROĞLU YİNE 7 ÜYEYİ SUÇLADI
Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak basın açıklaması yaptı.​ Kılıçdaroğlu kararının sorulması üzerine "Farklı bir karar zaten beklemiyorduk. YSK önce kendisini reddeden bir kurul. Kendisini reddeden bir kuruldan farklı bir karar beklemek zaten mümkün değildi. Yanlışlığı yargı kararı olarak önümüze koyuyorlar. Bunu kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz" dedi. YSK'nın ret kararını oy birliğiyle almasına rağmen Kılıçdaroğlu YSK'nın yine 7 üyesini hedef alarak "YSK'da 7'li çete var, talimatla karar veriyorlar, iş yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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