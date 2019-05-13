CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak, Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı'yı İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişlerinde, Genel Sekreter Cihan Paçacı ile Genel Başkan Yardımcıları Aytun Çıray ve Müsavat Dervişoğlu karşıladı.

Akşener'in makam odasında, parti heyetlerinin de katılımıyla basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. İki lider bir süre de baş başa görüştü.

KILIÇDAROĞLU YİNE 7 ÜYEYİ SUÇLADI

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak basın açıklaması yaptı.​ Kılıçdaroğlu YSK kararının sorulması üzerine "Farklı bir karar zaten beklemiyorduk. YSK önce kendisini reddeden bir kurul. Kendisini reddeden bir kuruldan farklı bir karar beklemek zaten mümkün değildi. Yanlışlığı yargı kararı olarak önümüze koyuyorlar. Bunu kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz" dedi. YSK'nın ret kararını oy birliğiyle almasına rağmen Kılıçdaroğlu YSK'nın yine 7 üyesini hedef alarak "YSK'da 7'li çete var, talimatla karar veriyorlar, iş yapıyorlar" ifadelerini kullandı.