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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 14:47

'ndan skandalı! 7 hakimin ismini tek tek sayıp 'lilere yuhalattı

'nın kararı sonrası partisinin grup toplantısında konuşan Genel Kemal , YSK hakimleri için "Çete mensubu" benzetmesi yaparak skandala imza attı. Bu sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, 7 hakimin ismini tek tek sayıp CHP'lilere yuhalattı.

Genel Başkanı Kemal , partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Yüksek Kurlunun () kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 4'e karşı 7 oyla kararı kabul eden YSK hakimlerine "Çete mensubu" ifadelerini kullandı.​​

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

YSK HAKİMLERİ İÇİN SKANDAL BENZETME
"Sandık kurullarının oluşumunda bir hata var dediler. Sandık kurullarını biz oluşturmadık, de oluşturmadı. Daha önceki seçimlerde de yaptılar. İtiraz yoktu. Bunların değişmesi lazım dediler. Bunu gerekçe gösterilerek verilen mazbatayı iptal ettiler. Hakim dediğin adam satılık adam değildir. Hakim dediğin kişi siyasi baskılara boyun eğmez. Vicdanıyla adaletle karar verir. Adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalamaz. Devletin temeliyle oynadılar. 7 tane hakim aracılığıyla yaptılar. Kumpası CHP yapmadı, onu anlamışlar. Bu işte bir gariplik var onun için itiraz ediyoruz diyorlar. Ne oluyor peki? Oturuyorlar YSK içindeki 7 çete mensubu hakim iptal karar veriyorlar. 7çete mensubu arka kapıdan AK Parti'nin belirli çevreleriyle diyalog kurarak seçimi iptal ediyorlar."

7 HAKİMİN İSMİNİ TEK TEK SAYIP CHP'LİLERE YUHALATTI
Bu sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, 7 hakimin ismini tek tek sayıp CHP'lilere yuhalattı.

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