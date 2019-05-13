İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesinin ardından, yerine İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner getirildi.



31 Mart yerel seçimlerinde oy usulsüzlüğünün ortaya çıkmasını engellemeye çalışan İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Gürdal, emekliye ayrılmak için dilekçe verdi. İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı da olan Gürdal'ın, 9 Mayıs'ta emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı'na verdiği bildirildi.







Bu gelişmenin ardından Gürdal'ın yerine gelecek isim de belli oldu. Ziya Bülent Öner, İl Seçim Kurulu Başkanı oldu. Hakim Öner daha önce de ilçe seçim kurulu başkanlığı yapmıştı.



İstanbul İl Seçim Kurulu; 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 7 ilçede başlayan geçersiz oyların sayımını durdurmuş, Yüksek Seçim Kurulu da gece yarısı toplanarak İstanbul İl Seçim Kurulu'nun yasadışı kararını kaldırmıştı. Kurulun, Maltepe ilçesinde aldığı karar da YSK tarafından kaldırılmıştı.





KURUL, İSTANBUL'UN 7 İLÇESİNDE GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI YAPILIRKEN SAYIMI DURDURDU

AK Parti'nin itirazı üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verdi, söz konusu ilçelerde geçersiz oyların sayımının yapılmasına başlandı.





KURUL; CHP'NİN İTİRAZI ÜZERİNE SAYIMI DURDURDU

CHP; 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımının durdurulmasını talep etti. İstanbul İl Seçim Kurulu, 2 Nisan 2019 tarihinde CHP'nin 7 ilçede ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına hükmetti.

YSK, İSTANBUL İL SEÇİM KURULU'NUN KARARINI KALDIRDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili 7 ilçede başlatılan geçersiz oyların yeniden sayılmasını durduran İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak, sayımın sonuçlandırılmasına karar verdi.





MALTEPE'DE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OYLARININ SAYILMASINA KARAR VERİLDİ

Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu; 2 Nisan 2019'da geçersiz oyların, aynı gün verilen başka bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. AK Parti'nin itirazı üzerine CHP, önce iptal oyların, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının tüm oylarının yeniden sayılmasına itiraz etti.

KURUL, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OYLARININ SAYIMINI DURDURDU

İstanbul İl Seçim Kurulu; 3 Nisan 2019 tarihinde Maltepe ilçesinde sadece geçersiz sayılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasını kararlaştırdı.





YSK; İSTANBUL İL KURULU'NUN KARARINI KALDIRDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 4 Nisan 2019 tarihinde Maltepe ilçesinde tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasına karar verdi.







KENAN KIRAN / SABAH