Sandıktaki bir usulsüzlük daha ortaya çıktı! Cezaevinde olan iki hükümlü adına oy kullanılmış...

Arnavutköy'de 1051 No'lu sandık Canser Birdal'ın; 1464 No'lu sandıkta Hülya Kahveci'nin; kamu görevlisi olmamasına rağmen yasa dışı olarak sandık kurulu başkanlığı yaptığı tespit edildi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da; sandık başkanı ve kurulda görev yapacak asil üyenin, ilçede görev yapan ve kamuda hizmette bulunmuş kişiler arasından seçilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Devrek Cezaevi'nde kalan hükümlü Muhammed Gönültaş adına Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde 1051 No'lu sandıkta; Silivri Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve hükümlü olan Çetin Eldemir'in adına ise Arnavutköy Tayakadın Mahallesi 1464 No'lu sandıkta oy kullanıldığı bildirildi.





YAVUZ: İKİ KİŞİ CEZAEVİNDE, İKİSİ DE OY KULLANMIŞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.

Yavuz, kamu görevlisi dışından atanan sandık kurulu başkanın bulunduğu sandıkta 2 hükümlünün oy kullandığı söyledi.

Yavuz, "'Ölülerin ve cezaevinde olanların oy kullanacak hali yok' deniliyor. Oysa kullanmışlar. Daha doğrusu özel görevli (!) bir kısım sandık başkanları, bunların yerine oy kullandırtmış" ifadelerini kullandı.

Yavuz, "İkisi de kanuni çerçevenin dışında atanan sandık kurulu başkanlarının olduğu sandık. İki kişi cezaevinde, iki kişi de oy kullanmış!" ifadelerini kullandı.





ÖLEN KİŞİLER ADINA OY KULLANMIŞ!

Öte yandan; 31 Mart yerel seçimlerinde ölen kişiler adına oy kullanıldığı da tespit edildi. Büyükçekmece'de 1325 No'lu sandıkta vefat eden O.H, 1374 No'lu sandıkta vefat eden Z.Y adına oy kullanıldığı öğrenildi. Zeytinburnu 1042 No'lu sandıkta; ölen K.K adına oy kullanıldığı da ifade edildi.

İSTANBUL SEÇİMİ NEDEN İPTAL EDİLDİ VE YENİLENDİ?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK); İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.





YSK kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi. AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.



KENAN KIRAN / SABAH

