Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda geleneksel olarak düzenlenen Beyoğlu İftarı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

İstanbul halkı 23 Haziran'da gereken cevabı verecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin palamentosunda kazanı kaynatıp darbeye çağrı yapanlar kimlerdir. Dağdan talimatlar geliyor. Sandıklarda oyları çalanlarla benim milletimin bir olacağına ben zerre kadar inanmıyorum. YSK bunları belirlemiş ve iptale gidip 23 Haziran'ı da seçim tarihi olarak belirlemiş.

Bir yerde seçim yapılıyorsa, gerektiğinde yenileniyorsa demokrasi işliyor demektir. Vesayet heveslilerinin kazanı kaynatarak birilerine elverişli ortam hazırlamasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki, şimdi statların tribünlerine pankartlar asıp, FETÖ'nün uşaklarının sloganlarını yazıyorlar.

"FETÖ'NÜN UŞAĞI DURUMUNDA OLANLARIN SLOGANLARINI TRİBÜNLERE ASIYORLAR"

Dün Belçika'nın bir şehrinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi, bakalım orada da itibar suikastine maruz bırakılan olacak mı? Milli iradeyi sonuna kadar savunacağız. Demokrasi nasipsizleri ne derse desin milletin iradenin milletin sandığın yanında yer almalarını sürdüreceğiz. Stadların tribünlerine pankartlar asıyorlar FETÖ'nun uşağı durumunda olanların sloganlarını pankartlara asıyorlar.

"SANATÇILARIMIZIN ARASINA NİFAK TOHUMU EKTİLER"

Sanatçılarımızın arasına da nifak tohumu ektiler. Sanatçılarımızı da tehdit ettiler. Sanatçı, sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz.