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  • Son Güncelleme: 12.05.2019 22:31

Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Başkan Erdoğan, Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısı sonrasında şehit olan Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir’in babası ile telefonda görüştü. Başkan, şehit ailesine taziye dileklerini iletti.

Başkan'dan şehit babasına taziye telefonu

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve beraberindeki heyet, 10 Mayıs Cuma günü Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit olan Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'in (31) Balışeyh ilçesine bağlı Hüseyinbeyobası'ndaki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Milletvekili Can, aileye taziyelerini ilettikten sonra Cumhurbaşkanı 'ı arayarak, baba ile görüştürdü.

"ALLAH BİRLİĞİMİZİ DAİM ETSİN"
Şehit babasıyla telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alaattin Bey; başımız sağ olsun. Allah sabrınızı artırsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim şehidimizle inşallah sizlerle cennetinde buluşmayı nasip etsin. Yenge hanıma da aynı şekilde bu temennilerimizi iletirseniz çok çok memnun olurum. Zaten şehitlik makamı noktasında bir şey söylememize gerek yok. Onlar sevgili peygamberimizin en yakın dostları. Onunla beraberler. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah sabrınızı arttırsın. Birliğimizi daim etsin" dedi.

Şehit babası Alaattin Özdemir ise "Vatan sağ olun, bayrağımız dalgalansın. Ezanımız susmasın" şeklinde cevap verdi.

ŞEHİT DEDESİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A: SANA HEP DUA EDİYORUM
'in dedesi Faik Özdemir ise, "Sayın Cumhurbaşkanım ben senin hastanım. Ben sana hep dua ediyorum. Ben 77 yaşındayım. Senin resmini odaya taktım" ifadelerini kullandı.

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