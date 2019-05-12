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Başkan 'dan birlik çağrısı

Başkan Erdoğan, birlik çağrısı yaptı: Görüş farklılıklarımız, dava arkadaşlığımızın önüne geçmesin. Hatalarımız olmuştur ama davamıza ihanetimiz vaki değildir.

Birlik çağrısı

Cumhurbaşkanı , çarpıcı açıklamalar yaptı:

'da seçimler 2 yıl sonra iptal edilebiliyor, hiç ses çıkmıyor. kararı sonrası bizi hedef alanların amacı Türk demokrasisinin altını oymak. Ülkemize baktıklarında gerçeği değil ön yargıları görüyorlar. Ülkemizin son 17 yılda yaşadığı değişimi görmüyorlar.

Karşılarında artık hazır ol da bekleyen bir olmadığını kabul edemiyorlar. Türkiye hiç kimsenin müstemlekesi, mandası değildir. Topraklarında darbeci katilleri ağırlayanlar bize hukuk dersi veremez.

Türk demokrasisi, 23 Haziran'dan da alnının akıyla çıkacaktır. Tüm saldırıların üstesinden birbirimize kenetlenerek geldik. Fitneyi aramıza sokmadık, kardeşliğimize leke sürdürmedik. Karşımızda olan zihniyet 'nün ağzıyla konuşuyor, bir yerlere mesaj veriyorlar.


Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsaade etmemeliyiz. Hatasızlık, kusursuzluk yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bizim de hatamız, eksiklerimiz, noksanımız olmuştur ve olacaktır. Ancak adına Türkiye dediğimiz davamıza ihanetimiz vaki değildir.

Bizi 'da belediye başkanlığında 1994'teki ruh taşıdı. 2002'deki iktidara milletimizle kurduğumuz gönül köprüsü götürdü. Bu ruh ve gönül bağını korudukça Allah'ın izniyle milletimiz bize güvenmeye, desteklemeye devam edecektir. Bunu kaybettiğimizde artık milletimize verecek hiçbir şeyimiz kalmamış demektir. Rabbim bizleri böyle bir şeyden korusun diyorum.

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