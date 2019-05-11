Başkan Erdoğan: Darbeci katilleri ağırlayanlar bize hukuk dersi veremez





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde 39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarı'na katıldı. Erdoğan iftar sonrası açıklamalarda bulundu.

Birliğimizi bozmaya çalışanlara inat mücadeleye devam edeceğiz. Gezi olaylarında gerekse 15 Temmuz gecesi yaşadığımız ihanet, Birlik Vakfı'nın omuzlarındaki yükün ne kadar ağır olduğunu bize göstermiştir.

Gözlerimizi bir an olsun menzilimizden ayırmayacağız.





FETÖ, PKK ya da DEAŞ'a kaptırdığımız her gencin vebali bizler üzerindedir. Bu millet hala bölücü örgütün kaçırdığı evlatları için gözyaşları döküyor.

Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak daha sıkı, kuşatıcı vizyoner anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.

İsrail yönetimi Gazze'ye yine bomba yağdırıyor, Suriye'nin eli kanlı rejimi İdlib'de hastane ve okulları varil bombaları ile vuruyor. Yemen'de yüz binlerce çocuk açlığın pençesinde. Zalimlerin Ramazan ayında hep biraz daha pervasızlaştığına şahit oluyoruz.

Libya'da petrol kuyularının kontrolü için bir kiralık katili azgınlıklarına göz yumuluyor. Gazze'de işledikleri cinayetlerin kamuoyu tarafından bilinmesine engel olabileceklerini düşünüyorlar.

Basın özgürlüğü konusunda ülkemizi eleştirenler İsrail'in AA'yı vurmasına ses çıkartmıyor.

İnsan haklarından bahsedenler Suriye'de terör örgütünün elebaşlarını kırmızı halılarla karşılayabiliyorlar. Dünyaya demokrasi dersi verenler Türkiye'de 251 insanımız şehit edildiği kanlı darbede, darbecileri savunabiliyorlar.

Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili hala bir ses yok. Bize 'gereken yapılacak' diyorlar. Ama hala bir şey yok.



TÜRK DEMOKRASİSİNİN ALTINI OYMAKTIR

YSK kararı sonrası yapılan açıklamalar da hep aynı tavır. Avustralya'da seçimler 2 yıl sonra iptal edilebiliyor, hiç ses çıkmıyor. YSK kararı sonrası bizi hedef alanların amacı Türk demokrasisinin altını oymak. Ülkemize baktıklarında gerçeği değil ön yargıları gürüyorlar. Ülkemizin son 17 yılda yaşadığı değişimi görmüyorlar. Karşılarında artık hazır ol da bekleyen bir Türkiye olmadığını kabul edemiyorlar.

DARBECİLERİ AĞIRLAYANLAR BİZE HUKUK DERSİ VEREMEZ

Türkiye hiç kimsenin müstemlekesi, mandası değildir. Topraklarında darbeci katilleri ağırlayanlar bize hukuk dersi veremez.

Türk demokrasisi 23 Haziran imtihanından da alnının akıyla çıkacaktır. Fitneyi aramıza sokmadık, kardeşliğimize leke sürdürmedik. Şu anki zihniyet FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor.

Seçimle iş başına gelmiş Venezuela Devlet Başkanı'nı devirmeye çalışanlar demokrasiden bahsedemez.