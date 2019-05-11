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  • Son Güncelleme: 11.05.2019 15:30

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın başkanlığında '' toplantısı

Başkan 'ın başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ine ilişkin toplantı gerçekleştiriliyor.

Başkan Erdoğan'dan seçim toplantısı

Erdoğan, eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenaze töreninin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Erdoğan ve Yıldırım'ı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, ve ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.

İl başkanlığında Başkan Erdoğan'ın başkanlığında lerine ilişkin toplantı yapılıyor.

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