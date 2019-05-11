MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Beka için milli karar, cumhur için istikrar" temalı iftar programında konuştu.

İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir.

Kandil çetesi, Pensilvanya şebekesi nasıl olup da İstanbul'da söz geçirecekler, büyükşehir belediye başkanlığı seçimini hangi yetkiye dayanarak etkileyebileceklerdir?

Bin yıllık kardeşliğimizin celladı, milli varlığımızın düşmanı bu hıyanet ortaklarına inanan, umut bağlayan vicdan sahibi tek bir insanımız olabilecek midir İstanbul, böylesi bir zillete onay verebilir mi?

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLACAKMIŞ!.."

Terör örgütleri 'demokratik güç birliği'nden bahsediyor. PKK'lı caniler, devamlı açıklamalar yapıp Ekrem İmamoğlu'nu övüyorlar, ağız birliği etmişler CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayına destek mesajları paylaşıyorlar.

Neymiş, çok güzel şeyler olacakmış! Yerin dibine batsın sizin güzeliniz. Çirkinlik ne zamandır güzel olarak değerlendiriliyor.

Biliniz ki, çirkin görünür, güzel bürünür. Kundaktaki bebeklere kurşun atılırken de güzel şeyler mi oluyordu?

FETÖ "çok güzel şeyler olacak" diyor. CHP de papağan gibi aynı şeyleri tekrarlıyor.