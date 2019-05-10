İstanbul Kalamış'ta 2 Mayıs günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, lüks bir yata bindi. Korumalarını bile yanına almayan CHP lideri, burada sır bir toplantıya katıldı. Bir saat boyunca yat ile denize açılan Kılıçdaroğlu, yanında kimin olduğunu açıklamadı. Deniz polisine bile haber vermeyip güvenliğini tehlikeye atan Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeye dair tek bir açıklama yapmaması kafaları daha da karıştırdı. CHP Genel Başkanı'nın beraberindekiler ile birlikte yata binmek için yürürken çekilmiş fotoğrafları dün ortaya çıktı.
Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde Kılıçdaroğlu, kendisini marinada bekleyen lüks yata binip denize açılıyor.
Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde Kılıçdaroğlu, kendisini marinada bekleyen lüks yata binip denize açılıyor.
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