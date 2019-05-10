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'nun gizemli görüşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

, denizin ortasında gizli bir görüşme yaptı. Kiminle buluştuğunu açıklamayan liderinin lüks yata giderken bir vatandaş tarafından çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte o fotoğraf
İstanbul 'ta 2 Mayıs günü Genel Başkanı Kemal , lüks bir yata bindi. Korumalarını bile yanına almayan CHP lideri, burada sır bir toplantıya katıldı. Bir saat boyunca yat ile denize açılan Kılıçdaroğlu, yanında kimin olduğunu açıklamadı. Deniz polisine bile haber vermeyip güvenliğini tehlikeye atan Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeye dair tek bir açıklama yapmaması kafaları daha da karıştırdı. CHP Genel Başkanı'nın beraberindekiler ile birlikte yata binmek için yürürken çekilmiş fotoğrafları dün ortaya çıktı.



Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde Kılıçdaroğlu, kendisini marinada bekleyen lüks yata binip denize açılıyor.

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