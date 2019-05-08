CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2 Mayıs'ta İstanbul Kalamış'tan yata bindi. Denize açılıp bir saat boyunca gezdi. Yanında kimin olduğu konusunda ise ser verip sır vermedi.
Koruma polislerini dahi atlatıp gizli randevuya gittiği teknenin sahibi ise merak edildi. CHP'liler çok endişeli: Hak, hukuk, adalet diyoruz ama Kemal Bey hiç şeffaf değil!
Kılıçdaroğlu, İstanbul Kalamış Marina'ya 19.45'te geldi. Buradaki teknelerden birine atlayıp hemen denize açıldı. Bir saat sonra da Kartal'da karaya çıktı.
Mevlüt Yüksel, marinada Kemal Bey'in ağırlandığı teknenin izini sürdü.
Koruma polislerini dahi atlatıp gizli randevuya gittiği teknenin sahibi ise merak edildi. CHP'liler çok endişeli: Hak, hukuk, adalet diyoruz ama Kemal Bey hiç şeffaf değil!
Kılıçdaroğlu, İstanbul Kalamış Marina'ya 19.45'te geldi. Buradaki teknelerden birine atlayıp hemen denize açıldı. Bir saat sonra da Kartal'da karaya çıktı.
Mevlüt Yüksel, marinada Kemal Bey'in ağırlandığı teknenin izini sürdü.
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