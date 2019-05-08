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lideri Kemal 'nun bindiği o yat kimin

'nun 'daki bir saatlik gizli görüşmesi esrarını koruyor. 'liler bindiği lükse yatın kimin olduğunu soruyor.

O yat kimin
lideri , 2 Mayıs'ta Kalamış'tan yata bindi. Denize açılıp bir saat boyunca gezdi. Yanında kimin olduğu konusunda ise ser verip sır vermedi.
Koruma polislerini dahi atlatıp gizli randevuya gittiği teknenin sahibi ise merak edildi. CHP'liler çok endişeli: Hak, hukuk, adalet diyoruz ama hiç şeffaf değil!



Kılıçdaroğlu, Marina'ya 19.45'te geldi. Buradaki teknelerden birine atlayıp hemen denize açıldı. Bir saat sonra da 'da karaya çıktı.



Mevlüt Yüksel, marinada Kemal Bey'in ağırlandığı teknenin izini sürdü.

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