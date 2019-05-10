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  • Son Güncelleme: 11.05.2019 00:09

Terör örgütü elebaşı , İmamoğlu’na seslendi: Verilen desteği unutma!

Terör örgütü ’nın elebaşlarından olan yayınlanan bir video kaydı ile ’li İmamoğlu’na seslendi. İmamoğlu’na seçimlerde destek verildiğini belirten Kalkan, İmamoğlu’nu “ters şeylere girme” sözleriyle de adeta uyarıyor.

Terör örgütü 'nın elebaşlarından olan , İstanbul Belediye Başkanı seçildikten sonra sandıkta tespit edilen kanunsuzluk ve usulsüzlükler sonrası mazbatası iptal edilen 'li 'na seslendi.

Terör elebaşı Kalkan, İmamoğlu'na verilen desteği açıkça itiraf ederken, İmamoğlu'nu "ters şeylere girme" sözleriyle de adeta uyarıyor.

Terör elebaşı Kalkan'ın açıklamaları şu şekilde:

"CHP'den seçilmiş insanlar doğru, dikkatli durmalılar. Ekrem İmamoğlu herkesi kucaklayacağım dedi. Oy vereni de vermeyeni de ama oy vereni unutmamalı yani ters şeylere girmemeli girerse, toplum kendisine nasıl güvendiyse onu geri almasını da bilir"

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜST DÜZEY İSİMLERİNDEN BEŞE HOZAT DA DESTEK AÇIKLASINDA BULUNMUŞTU
Öte yandan PKK terör örgütünün üst düzey isimlerinden Bese Hozat, İmamoğlu'na destek olacaklarını açıklamıştı. Terörist Hozat, İstanbul'da AK Parti - MHP ittifakının karşısında kim varsa ona destek olacaklarını, bu İmamoğluysa, İmamoğlu'na destek vereceklerini söylemişti.

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