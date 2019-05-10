Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından olan Duran Kalkan, İstanbul Belediye Başkanı seçildikten sonra sandıkta tespit edilen kanunsuzluk ve usulsüzlükler sonrası mazbatası iptal edilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

Terör elebaşı Kalkan, İmamoğlu'na verilen desteği açıkça itiraf ederken, İmamoğlu'nu "ters şeylere girme" sözleriyle de adeta uyarıyor.

Terör elebaşı Kalkan'ın açıklamaları şu şekilde:

"CHP'den seçilmiş insanlar doğru, dikkatli durmalılar. Ekrem İmamoğlu herkesi kucaklayacağım dedi. Oy vereni de vermeyeni de ama oy vereni unutmamalı yani ters şeylere girmemeli girerse, toplum kendisine nasıl güvendiyse onu geri almasını da bilir"

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜST DÜZEY İSİMLERİNDEN BEŞE HOZAT DA DESTEK AÇIKLASINDA BULUNMUŞTU

Öte yandan PKK terör örgütünün üst düzey isimlerinden Bese Hozat, İmamoğlu'na destek olacaklarını açıklamıştı. Terörist Hozat, İstanbul'da AK Parti - MHP ittifakının karşısında kim varsa ona destek olacaklarını, bu İmamoğluysa, İmamoğlu'na destek vereceklerini söylemişti.