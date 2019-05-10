Aralarında bazı şarkıcı ve komedyenin de bulunduğu bazı isimler CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bir etiket açarak bu etiket üzerinden siyasete soyunmuşlardı. Siyaseti dizayn etmekle suçlanan bu şarkıcı ve komedyenlere büyük tepki gelmişti.

Ayna Grubu'nun kurucusu Erhan Güleryüz'ün sosyal medya hesabından da söz konusu etiket ve Atatürk resmi paylaşıldı.

Bu paylaşım, Güleryüz'ün de İmamoğlu'na destek veren şarkıcılar arasına katıldığına yönelik değerlendirmelere yol açtı.

Söz konusu mesajı Erhan Güleryüz'ün atmadığı ortaya çıktı. Güleryüz, hesabını mesajın yöneten sosyal medya sorumlusu tarafından atıldığını söyledi. Güleryüz'ün söz konusu mesajdan sonra mesajı bilgisi dışında paylaşan sosyal medya sorumlusunun işine son verdiğini belirtti.