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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 23:01

grubunun kurucusu , için açılan etikete destek verdiği iddialarını yalanladı

grubunun kurucusu ,  ’li ’na destek amacıyla açılan etikete destek verdiği iddialarını yalanladı. Güleryüz, bilgisi dışında etiketi hesabından paylaşan çalışanın işine son verildiğini kaydetti.

Erhan Güleryüz’den yalanlama

Aralarında bazı şarkıcı ve komedyenin de bulunduğu bazı isimler 'li 'na destek amacıyla bir etiket açarak bu etiket üzerinden siyasete soyunmuşlardı. Siyaseti dizayn etmekle suçlanan bu şarkıcı ve komedyenlere büyük tepki gelmişti.

Grubu'nun kurucusu 'ün hesabından da söz konusu etiket ve Atatürk resmi paylaşıldı.

Bu paylaşım, Güleryüz'ün de İmamoğlu'na destek veren şarkıcılar arasına katıldığına yönelik değerlendirmelere yol açtı.

Söz konusu mesajı Erhan Güleryüz'ün atmadığı ortaya çıktı. Güleryüz, hesabını mesajın yöneten sosyal medya sorumlusu tarafından atıldığını söyledi. Güleryüz'ün söz konusu mesajdan sonra mesajı bilgisi dışında paylaşan sosyal medya sorumlusunun işine son verdiğini belirtti.

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