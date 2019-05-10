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  • Son Güncelleme: 11.05.2019 00:05

Bakan Albayrak'tan bir aileye iftar sürprizi

ve , bir ailenin evine misafir olarak iftar yaptı.

Bakan Albayrak'tan bir aileye iftar sürprizi

ve , bir vatandaşın evine misafir oldu. Aile fertleriyle iftar yapan Albayrak, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Albayrak, "Bugün iftarda tek başına biricik oğlu Caner'i okutarak, örnek bir mücadele veren Gülten Süver hanımın misafiri olduk." ifadesini kullandı.

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