Bakan Albayrak'tan bir aileye iftar sürprizi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bir vatandaşın evine misafir oldu. Aile fertleriyle iftar yapan Albayrak, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Bakan Albayrak, "Bugün iftarda tek başına biricik oğlu Caner'i okutarak, örnek bir mücadele veren Gülten Süver hanımın misafiri olduk." ifadesini kullandı.
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