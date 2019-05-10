Bakan Albayrak'tan bir aileye iftar sürprizi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bir vatandaşın evine misafir oldu. Aile fertleriyle iftar yapan Albayrak, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Albayrak, "Bugün iftarda tek başına biricik oğlu Caner'i okutarak, örnek bir mücadele veren Gülten Süver hanımın misafiri olduk." ifadesini kullandı.