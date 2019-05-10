AA muhabirini Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi

Nişancı'nın düştüğü bölgeye gelen AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan 100 kişi, arama kurtarma çalışmalarını gün boyu sürdürdü.





Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın sabah yeniden başlanacak.



Bu arada, ekiplerin yarınki çalışmaları dalgıç adamlar yardımıyla ağırlıklı olarak derede sürdüreceği öğrenildi.