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  • 10.05.2019 20:57
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 20:57

AA muhabirini Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi

-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi.

AA muhabirini arama çalışmalarına ara verildi

Nişancı'nın düştüğü bölgeye gelen , UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan 100 kişi, arama kurtarma çalışmalarını gün boyu sürdürdü.



Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın sabah yeniden başlanacak.


Bu arada, ekiplerin yarınki çalışmaları dalgıç adamlar yardımıyla ağırlıklı olarak derede sürdüreceği öğrenildi.

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