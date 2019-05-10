Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Büyükelçiler ile İftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Erdoğan programın ardından burada açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:



Yeni Zelanda ve Sri Lanka'da yaşanan saldırılar terörün ve nefretin ulaştığı noktayı açıkça ortaya koymuştur. Terörist ayrımı yapılırsa dünyamız hiç kimsenin güvende olmadığı bir yer haline dönüşecektir. DEAŞ'la mücadelede ülkemize destek vermeyenler, sığınmacılar konusunda da tüm yükü bize yıkmışlardır.

Suriye'deki savaş 8. yılını geride bıraktı. Türkiye hem Cenevre sürecine hem de Astana'ya katkı sağladı. Suriye'de 4 bin kilometrekarelik alanı teröristlerden temizleyerek bölge halkını huzura kavuşturduk. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine 10 binlerce tır silah, araç, gereç ücretsiz olarak verilmektedir ve şu anda biz onlarla mücadele veriyoruz.

Tüm ülkeleri Filistin ve Kudüs konusunda daha duyarlı davranmaya ve etkin tavırlar ortaya koymaya davet ediyoruz. Filistin sorununun nasıl kanayan bir yara haline getirildiğini görmekteyiz.

Filistin meselesinde iki devletli çözüm anlayışına karşı gelecek tüm girişimlere karşıyız.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye ve KKTC'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür.

OPERASYON MESAJI

Yakında Suriye'nin sınırlarımız boyunca uzanan diğer bölgelerini de teröristlerden temizleyerek 4 milyona yakın sığınmacının evlerine dönebilmelerine imkan sağlayacağız.

DEAŞ'la mücadelede ülkemize destek vermeyenler sığınmacılar konusunda da tüm yükü üzerimize bıraktı. Filistin sorununun nasıl kanayan bir yara haline getirildiğini görmekteyiz. Filistin meselesinde iki devletli çözüm anlayışına karşı gelecek tüm girişimlere karşıyız.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye ve KKTC'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür.

"TÜRKİYE VE KKTC'NİN HAK VE ÇIKARLARINI KORUYACAĞIZ"

Doğu Akdeniz'de de huzur ve güvenlik için çalışıyoruz. Türkiye ve KKTC'nin hak ve çıkarlarını koruyacağız. Bu sorunu da diyalog ile çözmek istiyoruz. Ticaret savaşları, kur savaşları, ekonomik yaptırımlar ve tehdit dili devletler arasındaki bağı zedeliyor. Artan yoksulluk yasa dışı göç ve iklim değişikliği gibi sorunlar mevcut durumu daha da zora sokuyor. Uluslararası yapılan acil ve kapsamlı reform ihtiyacı her geçen gün daha da önemli hale geliyor.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ BAŞTA OLMAK ÜZERE KURULUŞLAR İNANDIRICILIKLARINI YİTİRİYOR"

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere kuruluşlar inandırıcılıklarını yitiriyor. Türkiye olarak adil ve sürdürülebilir çözümler için dünyada 5'ten büyüktür sözümüzü her platformda dile getirdik.

İnsani yardımlar konusunda dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Biz NATO üyesiyiz, diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını kabullenmemiz mümkün değil.

"AVRUPA BİRLİĞİ HALA BİZE ÇALIM ATIYOR"

Hem NATO üyesi olacaksın, hem stratejik ortak olacaksın, ondan sonra yaptırım konuşacaksın. Bu kabul edilebilir değil. Avrupa Birliği hala bize çalım atıyor. Bunlar katlanabilir şeyler değil. Uzak ya da yakın demeden tüm ülkelerle ilişkiler geliştiriyoruz. Politikamız düşmanı azaltma, dostu arttırmaktır. Türkiye sözüne ve dostluğuna güvenilir bir ülkedir. Bizim tek istediğimiz müttefikimiz dediklerimizin müttefikliklerini görmektir.