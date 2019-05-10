Aziz şehitlerimizi yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Başçavuş Mehmet (Gaziantep) ve Er Hüseyin (Kayseri) için tören düzenlendi. Etkinliği sunan Öğretmen Albay Erhan Altunok, şehitlerin yürek burkan hikayelerini anlattı. Etkinlikte gözyaşları sel oldu.
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