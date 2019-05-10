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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 21:55

Türkiye şehitlerini andı! Gözyaşları oldu

tarafından başlatılan “” etkinliği kapsamında şehitleri ve için tören düzenlendi.

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