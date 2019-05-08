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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 05:13

Gezi artıkları harekete geçti! Şimdi de spor kulüplerini örgütlüyorlar...

'nın i tekrar etme kararının ardından Gezi artıkları harekete geçti. Sanatçıları, dış basını, Batılı siyasetçileri örgütledikleri yetmezmiş gibi şimdi de spor kulüplerini örgütlemeye başladılar. İşte dört koldan girişilmeye çalışılan kirli oyun...

Gezi artıkları harekete geçti!

mazbatayı aldığında 'yı muteber gören zihniyet, in tekrar kararının ardından isyan ederek 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirtti.

SANATÇILARI, DIŞ BASINI, BATILI SİYASETÇİLERİ ÖRGÜTLEMİŞLERDİ!
Seçimin tekrar edileceğinin açıklanmasının ardından harekete geçen sanat, siyaset ve muhtelif birçok kesim Twitter'dan operasyon başlatmıştı.



TÜRKİYE DÜŞMANI KATİ PİRİ DESTEK VERMİŞTİ!
Avrupa Parlamentosu'nun moderatörü olmasının yanı sıra sıkı bir Türk düşmanı olan Kati Piri "Bu, Türkiye'de seçimler yoluyla iktidarın demokratik değişiminin güvenilirliğinin sonu demek" ifadelerini kullanmıştı.

BU DEFA SPOR CAMİASINI ÖRGÜTLÜYORLAR!
'ın Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda Divan Kurulu üyesi 'ın yaptığı konuşma büyük tepki çekti. Kürsüye çıkan Hayri Kozak, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için Ekrem İmamoğlu'na destek vererek spora siyaset karıştırdı.


KOZAK'IN AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ!
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında alakasız bir biçimde seçimlerle ilgili açıklamada bulunarak, spora siyaseti karıştıran Hayri Kozak ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunuldu. Sabah Gazetesi Yazarı Doç.Dr. Hasan Basri Yalçın, Hayri Koçak'ın skandal açıklamalarına ilişkin ''Bu ülkede 20-25 milyon taraftarı var Galatasaray'ın ve bu 20-25 milyonun en az yarısının 'ye oy verdiğini tahmin etmek için alim olmak gerekmiyor. Galatasaray'ın kurulunda Galatasaray adına konuşma yapıyorsun ve orada bir ni reklamını yapıyor, bir siyasi partinin adayının reklamını yapıyorsun'' dedi.

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