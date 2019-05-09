Dün TBMM Genel Kurulu'nda oruç tartışması yaşandı.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, kürsüde yaptığı konuşma sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine tepki gösterdi ve AK Partiile MHP'yi eleştirdi.





"RAMAZAN AYINA SAYGI GÖSTERİN"

Su içtikten sonra kürsüden inen Köse'yi hedef alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, "Siz önce kürsüden milletin Ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü." dedi.





HDP'Lİ VEKİL: BEN MÜSLÜMAN DEĞİLİM

Kılıç'a tepki gösteren HDP'li Tuma Çelik, "Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim" ifadelerini kullandı.