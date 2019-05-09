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  • 09.05.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 13:41

'li vekilin Ramazan saygısızlığı!

'li vekilin su içmesi sonrası, 'li vekil, "Ramazan'a saygı gösterin" dedi. 'li vekil araya girerek, "Burası laik , ben Müslüman değilim." dedi.

Dün Genel Kurulu'nda oruç tartışması yaşandı.

Çorum Milletvekili Tufan Köse, kürsüde yaptığı konuşma sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine tepki gösterdi ve ile 'yi eleştirdi.

"RAMAZAN AYINA SAYGI GÖSTERİN"
Su içtikten sonra kürsüden inen Köse'yi hedef alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, "Siz önce kürsüden milletin Ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü." dedi.

HDP'Lİ VEKİL: BEN MÜSLÜMAN DEĞİLİM
Kılıç'a tepki gösteren 'li Tuma Çelik, "Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim" ifadelerini kullandı.

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