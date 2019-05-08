''Her şey güzel olacak'' Tweet'i atan ünlüler kimler? CHP'li Ekrem İmamoğlu dün yaptığı konuşmada "Artık herkes konuşacak, sanatçılar konuşacak" diyerek provokasyon çağrısında bulunmuştu. Sanatçılar ise #HerseyGuzelOlacak hastag'i altında Tweet'ler atmıştı. Sanatçılara tweet attıran kişinin Gezi Darbe Girişimi sürecinde sanatçıları organize eden ve sokağa çıkaran ID iletişim'in sahibi Ayşe Barım olduğu ortaya çıktı. Ayşe Barım Gezi Darbe Girişimi sürecinde sanatçıları organize eden ve sokağa çıkaran kişi olarak biliniyor. Peki #HerseyGuzelOlacak Tweet'i atan ünlüler kimler? ID iletişim'in sahibi Ayşe Barım kimdir? İşte tüm detaylar
Ayşe Barım'ın, oyuncuların özel hayatlarına dair şantaj içerikli birçok kaset ve belgeyi elinde bulundurduğu ve bunlar sayesinde sanatçıları organize ederek oyuncu ve sanatçıları CHP'nin başlattığı TAG çalışmasına yönlendirdiği iddia ediliyor. YSK'nın seçim yenileme kararının hemen ardından bazı oyuncuların direkt bazı oyuncuların da asistanları yoluyla Ayşe Barım'a ulaştığı söyleniyor.
OLAYIN ARKASINDAN AYŞE BARIM ÇIKTI
YSK'nın tam kanunsuzluk ve oy hırsızlığından dolayı İstanbul seçimlerini iptal etmesinden sonra Ayşe Barım'ın anlaşmalı olduğu veya etki alanında bulunan bütün oyuncu ve sanatçılara CHP'nin başlattığı TAG çalışmasına yönlendirdiği ortaya çıktı.
SANATÇILARI BİZZAT YÖNLENDİRDİ
YSK'nın kararından hemen sonra bazı oyunculara Ayşe Barım'ın direkt kendisinin bazılarına da asistanlarının ulaştığı bildirildi. Ayşe Barım'ın televizyon ve sinema sektörü üzerindeki gücü ile bugüne kadar kamoyunda isminin hiç tartışılmamasını sağladığı düşünülüyor.
ELİNDE ÖZEL KASET VE BELGELER VAR İDDİASI
Tanınan birçok ünlü oyuncu Ayşe Barım ile uzun süreli anlaşmalara sahip. Bunun ile birlikte oyuncuların özel hayatlarına dair şantaj içerikli birçok kaset ve belgeyi elinde tuttuğu iddia ediliyor.
AYŞE BARIM KİMDİR?
Ayşe Barım'ın patronu olduğu ID iletişim şuan Türkiye'deki hemen hemen tüm film ve dizi yapım şirketlerinin oyuncu menajerlik işini yapıyor.
GEZİ'DE SANATÇILARI ORGANİZE ETTİ
Ayşe Barım, 2013 yılında bir park bahane edilerek hükümeti devirmek için sokağa çıkan sanatçıları da organize ettiği ve sokağa çağırdığı biliniyor. Ajans patronu Ayşe Barım'ın televizyon ve sinema sektörü üzerindeki gücü nedeniyle bugüne kadar kamuoyunda isminin hiç tartışılmamasını sağladığı düşünülüyor.
İşte Ayşe Barım'ın şirketinin anlaşmalı olduğu oyunculardan bazıları:
- Melis Tüzüngüç
- Mehmet Günsür
- Mehmet Turgut
- Hakan Taşıyan
- Başak Dizer
- Gökhan Özoğuz
- Mabel Matiz
- Yalın
- İrem Sak
- Gülben Ergen
- Hazal Kaya
- Mert Fırat
- Eser Yenenler
- Nilgün Belgün
- Ozbi
- Kerem Fırtına
- Yüksek Sadakat
- Sumru Yavrucuk
- Yunus Günçe
- Danla Bilic
- Ferhan Şensoy
- Zeynep Beşerler
- Ahmet Ümit
- Cem Yılmaz
- İbrahim Büyükak
- Koray Avcı
- Sertab Erener
- Elçin Sangu
- Pınar Aylin
- Fırat Tanış
- Soner Olgun
- Selçuk Balcı
- Bora Duran
- Özge Özder
- Janser Pacal
- Sermet Yeşil
- Feyyaz Yiğit
- Yonca Lodi
- Atakan Özyurt
- Mehmet Okur
- Redd
- Damla Sönmez
- Kenan Erçetingöz
- Şehrazat
- Timur Acar
- Ceyda Düvenci
- Yaşar
- Erdem Yener
- Armağan Çağlayan
- Ayşegül Aldinç
- Mor ve Ötesi
- Cem Davran
- Şebnem Ferah
- Levent Üzümcü
- Oğuzhan Koç
- Hayko Cepkin
- Aylin Aslım
- Füsun Demirel
- Sevinç Eratalay
- Merve Özbey
- Selma Ergenç
- Levent Kazak
- Gani Müjde
- Deniz Baysal
- Gülse Birsel
- Tuğba Özerk
- Ümit Erdim
- Berna Laçin
- Ece Uslu
- Erkan Kolçak Köstendil
- Gonca Vuslateri
- Yılmaz Erdoğan
- Şebnem Bozoklu
- Derya Şensoy
- Harun Tekin
- Halil İbrahim Göker
- Uraz Kaygırlaroğlu
- Derya Köroğlu
- İrfan Değirmenci
- Metin Uca
- Haluk Levent
- Selçuk Yöntem
- Rıza Kocaoğlu
- Pelin Öztekin
- Gökhan Zan
- Didem Soydan
- Tan Taşçı
- Hande Doğandemir
İşte o sanatçıların diğer paylaşımları:
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