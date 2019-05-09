Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları raporu geldi. Son günlerde hava sıcaklıklarının Bahar aylarına göre olumsuz olmasından dolayı birçok vatandaş günaşırı 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun yanıtını arıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda ise İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Peki, yağışlar ne zaman gerçekleşecek? İşte Meteoroloji'nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporu…