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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 22:59

'den için hava durumu ve yağış uyarısı!

Genel Müdürlüğü’nden başta olmak üzere birçok il için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı yapıldı. Bahar aylarını yaşadığımız şu günlerde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağışlı havaların görülmesi vatandaşları şaşırtıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlandığı 5 günlük hava durumu raporunda ise İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış ve fırtına uyarıları geldi. ‘bugün hava nasıl olacak’ sorusunu merak edenler için İşte Meteoroloji’nin yayınlandığı 5 günlük hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları raporu geldi. Son günlerde hava sıcaklıklarının Bahar aylarına göre olumsuz olmasından dolayı birçok vatandaş günaşırı 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun yanıtını arıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda ise İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Peki, yağışlar ne zaman gerçekleşecek? İşte Meteoroloji'nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporu…

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