CHP'li Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından yaptığı konuşmada "Artık herkes konuşacak, sanatçılar konuşacak" diyerek provokasyon çağrısında bulundu. İmamoğlu'nun sözlerinin ardından "#HerseyGuzelOlacak" hastag'i ile birçok sanatçı destek mesajı atmasındaki gerçek ortaya çıktı. Sanatçılara tweet attıran kişinin Gezi Darbe Girişimi sürecinde sanatçıları organize eden ve sokağa çıkaran ID iletişim'in sahibi Ayşe Barım olduğu ortaya çıktı.

OLAYIN ARKASINDAN AYŞE BARIM ÇIKTI

YSK'nın tam kanunsuzluk ve oy hırsızlığından dolayı İstanbul seçimlerini iptal etmesinden sonra Ayşe Barım'ın anlaşmalı olduğu veya etki alanında bulunan bütün oyuncu ve sanatçılara CHP'nin başlattığı TAG çalışmasına yönlendirdiği ortaya çıktı.

SANATÇILARI BİZZAT YÖNLENDİRDİ

YSK'nın kararından hemen sonra bazı oyunculara Ayşe Barım'ın direkt kendisinin bazılarına da asistanlarının ulaştığı bildirildi. Ayşe Barım'ın televizyon ve sinema sektörü üzerindeki gücü ile bugüne kadar kamoyunda isminin hiç tartışılmamasını sağladığı düşünülüyor.

ELİNDE ÖZEL KASET VE BELGELER VAR

Tanınan birçok ünlü oyuncu Ayşe Barım ile uzun süreli anlaşmalara sahip. Bunun ile birlikte oyuncuların özel hayatlarına dair şantaj içerikli birçok kaset ve belgeyi elinde tuttuğu iddia ediliyor.

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım'ın patronu olduğu ID iletişim şuan Türkiye'deki hemen hemen tüm film ve dizi yapım şirketlerinin oyuncu menajerlik işini yapıyor.

GEZİ'DE SANATÇILARI ORGANİZE ETTİ

Ayşe Barım Gezi Darbe Girişimi sürecinde sanatçıları organize eden ve sokağa çıkaran kişi olarak biliniyor.

İşte Ayşe Barım'ın şirketinin anlaşmalı olduğu oyunculardan bazıları:

Melis Tüzüngüç

Mehmet Günsür

Mehmet Turgut

Hakan Taşıyan

Başak Dizer

Gökhan Özoğuz

Mabel Matiz

Yalın

İrem Sak

Gülben Ergen

Hazal Kaya

Mert Fırat

Eser Yenenler

Nilgün Belgün

Ozbi

Kerem Fırtına

Yüksek Sadakat

Sumru Yavrucuk

Yunus Günçe

Danla Bilic

Ferhan Şensoy

Zeynep Beşerler

Ahmet Ümit

Cem Yılmaz

İbrahim Büyükak

Koray Avcı

Sertab Erener

Elçin Sangu

Pınar Aylin

Fırat Tanış

Soner Olgun

Selçuk Balcı

Bora Duran

Özge Özder

Janser Pacal

Sermet Yeşil

Feyyaz Yiğit

Yonca Lodi

Atakan Özyurt

Mehmet Okur

Redd

Damla Sönmez

Kenan Erçetingöz

Şehrazat

Timur Acar

Ceyda Düvenci

Yaşar

Erdem Yener

Armağan Çağlayan

Ayşegül Aldinç

Mor ve Ötesi

Cem Davran

Şebnem Ferah

Levent Üzümcü

Oğuzhan Koç

Hayko Cepkin

Aylin Aslım

Füsun Demirel

Sevinç Eratalay

Merve Özbey

Selma Ergenç

Levent Kazak

Gani Müjde

Deniz Baysal

Gülse Birsel

Tuğba Özerk

Ümit Erdim

Berna Laçin

Ece Uslu

Erkan Kolçak Köstendil

Gonca Vuslateri

Yılmaz Erdoğan

Şebnem Bozoklu

Derya Şensoy

Harun Tekin

Halil İbrahim Göker

Uraz Kaygırlaroğlu

Derya Köroğlu

İrfan Değirmenci

Metin Uca

Haluk Levent

Selçuk Yöntem

Rıza Kocaoğlu

Pelin Öztekin

Gökhan Zan

Didem Soydan

Tan Taşçı

Hande Doğandemir​​

İşte o sanatçıların diğer paylaşımları:



















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