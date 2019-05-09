İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen dosya kapsamında FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri Yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı'nın tespitleri ve koordinesi doğrultusunda İstanbul Emniyet Terörle, Kaçakçılık Suçlarıyla, Organize Suçlarla ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile İstanbul Jandarma Komutanlığıyla birlikte yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde başlatılan operasyonda İstanbul ve 57 farklı ilde 210 muvazzaf askere yönelik gözaltı kararı verildi.







Edinilen bilgiye göre, şüphelilerden 204'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 32'si etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından, 2'si değişen delil durumuna göre, 1'i kuvvetli delil bulunsa da kadın olup bakıma muhtaç çocuğu bulunduğundan bahisle serbest bırakıldı.





151 TUTUKLAMA

İşlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimlikleri'ne sevk edildi. Şüphelilerden 151'i hakimlikçe tutuklanırken 18 şüpheli mevcut delil durumu, Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması, şahsi-ailevi sağlık mazereti nedenleriyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 6'sının ise firari olduğu öğrenildi.