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  • 09.05.2019 15:36
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 15:36

sanığı eski teğmenlere hapis cezası

Adana'da, terör örgütü /'nin ''mahrem imamları'' ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski teğmen iki sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

FETO'nun teğmenlerine hapis cezası!

12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Ok ve Sefa Biliktu ile avukatları katıldı.

Sanık Ok savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''/ üyesi değilim. Örgütün 'mahrem imamlarıyla' ankesörlü ve büfe telefonlarından görüşmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim.'' dedi.

Diğer sanık Biliktu da FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanıkların örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edilmesi dolayısıyla ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Ok ve Sefa Biliktu'yu ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

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