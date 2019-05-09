Başkan Erdoğan’dan flaş döviz mesajı: Bu oyunu bozmakta kararlıyız



Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da sanayici ve iş adamlarıyla iftarda bir araya geldi. Erdoğan iftar sonrası ATO Congresium'da "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Ankara Ticaret Odası tarafından, ödüle layık görülen firmalarımızı kutluyorum. Ankara Ticaret Odamız ülkemizin ekonomideki en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Ankara Ticaret Odası'nın bize verdiği söz 220 bin istihdam. Temennim odur ki yıl sonuna kadar Ankara Ticaret Odası bu istihdamı sağlamış olsun.

Devlet olarak istihdam konusunda geçmişte hiç olmadığı kadar çeşitli ve geniş kapsamlı teşvikler veriyoruz.



BU OYUNU BOZMAKTA KARARLIYIZ

Döviz kurunu harekete geçirenler milletimizi atalete sürükleme peşindeler. Faizi ve enflasyonu tetikleyen kur operasyonlarındaki en büyük amaç budur. Bu oyunu bozmakta kararlıyız. Türkiye'nin potansiyeli bunların üstesinden gelmeye yetecek düzeydedir. Hiçbir yaptırım ve bununla ilgili tehditler veyahut ambargo bizi durdurulamaz.





İş adamlarımız için ülkemizin her köşesinde ayrı fırsatlar vardır. Türkiye' dünyanın 200 ayrı bölgesine ihracat yapan bir ülke gelmişse Allahın izni ile elimizden hiçbir şey kaçmayacaktır. İş ve sivil toplum insanlarımız dünyada ayak basmadık yer bırakmadıkça önümüz aydınlık demektir. Bu topraklardaki bin yılık varlığımız şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz.





Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklarını görenler, umudumuza, moralimize, hedeflerimize ulaşma inancımıza saldırıyorlar.



İlerleyen süreçte istihdamda çok ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Şimdiden bunun işaretlerini almaya başladık.



Kendimize güvendiğimizde hiçbir yaptırım ve bununla ilgili tehditler, hiçbir ek vergi uygulaması hiçbir açık, gizli ambargo bizi durduramaz.

"CEZAEVİNİN YOLUNU TUTTUĞUMUZDA MİLLET YANIMIZDAYDI"

Haksız bir şekilde görevden alınıp cezaevinin yolunu tuttuğumuz da yanımızda milletimizin olması yaptığımız işin doğruluğunu gösteriyordu. Vesayetle yaptığımız mücadeleyle olduğu gibi 15 Temmuz'da da milletimiz yüreği ve duasıyla yanında yer aldı. Çareyi hep milli iradede sandıkta aradık. Son 17 yılda 15 defa milletimizin hakemliğine gitmemizin nedeni budur.



31 Mart seçimlerinde milletimiz yüzde 51,7 gibi bir oranla Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldı.







SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

İBB Başkanlığı ile birkaç ilçeye yoğunlaşmayı bildik. Sonuçta YSK değerlendirmesini yaptı ve 23 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar verdi. Burada yapılan iş bir başka adayın kazandığı seçimi bir başka adaya teslim etmek değildir. Yapılan iş şaibeli hale gelen bir seçimin yenilenmesidir. Bankaların işçileri oralara verilirse, beklenen karar burada yolsuzluk vardır, bu işin yenilenmesi vardır. Bu şaibeler ortaya çıkmamış olsaydı. CHP adayı 1 oy farkla bile olsaydı başımızın üstünde yeri vardır. En doğru karar verilmiştir ve bundan dolayı da hukuk tecelli etmiştir diyerek 7'ye 4 bu kararın verilmesiyle şimdi 23 Haziran için milletimize müracaat edeceğiz. Bu usulsüzlükleri yapanların yanına kar kalmayacak. Sandık kurulu üyeleri ile ilgili hukuka aykırı işlem yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Diğer yandan Maltepe ve Büyükçekmece başkanlıkları için yapılan itirazlarla ilgili süreçler YSK'ya kadar getirilmiştir. YSK'yı eleştirmek aklımızdan geçmedi. Değerli arkadaşlar, YSK'nın kararına kendine inanan herkesin saygı duyması gerekir. Seçimi 31 Mart'ta kazandığınıza inanıyorsanız 23 Haziran'da da kazanırsınız. CHP'nın başındaki partisinin toplantısında skandal imza atmıştır. YSK'da seçimin yenilenmesi yönünde oy kullanan üyelerin teker teker ismen okuyan Kılıçdaroğlu bunları partilerine yuhalatmış ve açıkça hedef göstermiştir. Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun? O zaman senin yapman gereken bir şey var. Dokunulmazlığının kaldırılmasını iste o zaman bakalım bu ifadeleri kullanabilecek misin?

CHP'nin 1946 yılındaki seçimlerindeki oyları gizli oy tarihimizin yüz karasıdır. Bu CHP'nin anlayışıdır. 1947 seçimlerinde Toroslar'daki CHP'nin tüm şiddetine rağmen sandığa çıkan kadınlarımızın hikayesini herkese anlattım.

Bunlar gibi daha çok örnek var. 31 Mart seçimi CHP'nin sandıktaki son sabıkasıdır. Herkesin eleştirme hakkı vardır. Hakimlerin kararlarına katılmama eleştirmek başka bir şeydir. Onları hedef göstermek başka bir şeydir. CHP yönetimi hakimleri hedef alarak çirkinliklerine bir yenisini daha eklemiştir.