YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın hukuku çalıştırmasından CHP'nin ardından rahatsız olan bir kesim de şüphesiz FETÖ'cüler oldu. FETÖ'cü isimler boykot çağrısında bulundu. FETÖ'cüler hep bir ağızdan "İstanbul'da seçimler iptal. Sandığa darbe" çığlıkları attı.

Fetullahçı tetikçi Adem Yavuz Aslan "Lafı eğip bükmeye gerek yok Erdoğan 15 temmuz'dan sonra ikinci darbesini yaptı" yazarken Can Dündar da YSK üyelerini hedef gösteren tweetler atarak o isimleri tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi "Şu isimler bir yerde dursun" diyerek tehdit etti.

Türkiye karşıtı haberleriyle tanınan Amerikan sermayesi FOX'un sunucusu Fatih Portakal'ı sandık korkusu sarmış ve "Sandığı boykot meşruiyet için önemli." diyerek yeniden seçim kararını provoke etme peşine düşmüştü.