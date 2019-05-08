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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 18:52

'nın yenileme kararı 'cüleri çok üzdü!

'nun yapılan usulsüzlükler sebebiyle lerinin yenilenmesi kararı vermesi yurt dışındaki 'cü vatan hainlerini üzdü.

YSK'nın seçim yenileme kararı FETÖ'cüleri üzdü!

, Büyükşehir Belediye Başkanlığı inin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın hukuku çalıştırmasından 'nin ardından rahatsız olan bir kesim de şüphesiz 'cüler oldu. FETÖ'cü isimler boykot çağrısında bulundu. FETÖ'cüler hep bir ağızdan "İstanbul'da seçimler iptal. Sandığa darbe" çığlıkları attı.

Fetullahçı tetikçi Adem Yavuz Aslan "Lafı eğip bükmeye gerek yok Erdoğan 15 temmuz'dan sonra ikinci darbesini yaptı" yazarken da YSK üyelerini hedef gösteren tweetler atarak o isimleri tıpkı 'nun yaptığı gibi "Şu isimler bir yerde dursun" diyerek tehdit etti.

Türkiye karşıtı haberleriyle tanınan Amerikan sermayesi FOX'un sunucusu Fatih Portakal'ı sandık korkusu sarmış ve "Sandığı boykot meşruiyet için önemli." diyerek yeniden seçim kararını provoke etme peşine düşmüştü.

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