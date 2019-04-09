İstanbul'da 31 Mart yerel seçim sonuçlarının netleşmesi için yasal sürecin tamamlanması beklenirken, FETÖ'den CHP'ye dikkat çeken bir mesaj geldi.

31 Mart yerel seçiminin ardından, İstanbul'da seçimi Cumhur İttifakı'nın mı yoksa, Millet İttifak'nın mı kazandığına yönelik tartışmalar devam ediyor.

İtiraz süreci devam ederken, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 14 bin oy seviyesine indi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın AK Parti'nin İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebini reddetmesiyle ise yeni bir evre olan "olağanüstü itiraz" süreci başladı.



Son olarak bugün kameralar karşısına geçen ve itiraz sürecine ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarıyla ilgili "kargaşa" yaşandığını dile getirerek, tartışmaların sonlandırılması amacıyla İstanbul'da seçimin yenilenmesi önerisini gündeme taşıdı.

Bahçeli'nin bu açıklaması ile İstanbul'da seçimin tekrarlanma olasılığı ufukta belirirken, MHP liderinin bu görüşüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da destek geldi.





FETÖ'CÜLER KAOSTAN RANT PEŞİNDE

Seçim sonuçlarına yönelik tartışmalar devam ederken, FETÖ'cüler bu kaotik ortamı fırsata çevirmek için algı operasyonlarına hız verdi.

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, sosyal medyada paylaştığı son mesajında CHP yönetimine mesaj göndererek, kazanılan belediyelerde kendilerinin payı olduğunu öne sürdü.

"15/25 Aralık" kumpasını hatırlatan FETÖ'cü Uslu şu ifadeleri kullandı;

"CHP ve İmamoğlu bu güzel insanların ortaya çıkardığı 17/25 Aralık büyük yolsuzluk dosyası sayesinde bugün İstanbul'u ve Ankara'yı kazandı. O dosyaları tepe tepe kullandılar ama onlara dair tek kelime edemeyecek kadar ilkesizler. Bunu başkası söyleyemiyorsa ben söylemiş olayım."