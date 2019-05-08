CHP, YSK'nın kararının ardından milletvekilleri ve İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla PM'yi topladı. Milletvekilleri ve PM üyelerinin de söz aldığı toplantıda, seçimlerin boykot edilmemesi ve sevgi dili kullanılarak kampanya sürecinin götürülmesi gerektiği kararı alındı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Grup toplantısında yaptığı konuşmada, YSK'nın 7 üyesi, isimlerini bir bir okuyup çete olarak suçladı. "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir ve tedavi etmeliyiz. 23 Haziran'da bu millet yeniden tarih yazacak. Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değildir bu saatten sonra. 16 milyon İstanbullunun adayıdır" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararını veren yargı mensuplarının isimlerini tek tek vermesine sosyal medyadan tepki yağdı. Yapılan yorumlarda, "Kamu görevlerini yapanlara hakaret etmesi suçtur ayrıca. Bu şartlar altında savcıların da derhal soruşturma başlatmaları gerekiyor" denildi.
CHP'nin olağanüstü toplantısına İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katılan Ekrem İmamoğlu, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
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