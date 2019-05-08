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  • 08.05.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 11:05

'ye yeni sistem! Girişte yüzler taranacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi girişlerinin gerçekleştirildiği Dikmen Kapısı'na yüz tanıma sistemleri konuldu.

TBMM'ye yeni sistem! Girişte yüzler taranacak

'de güvenlik önlemleri artırılıyor. TBMM'ye ziyaretçi girişlerinin gerçekleştiği Dikmen Kapısı'na yüz tanıma sistemleri yerleştirildi.

Akşam gazetesinin haberine göre, sistem hem TBMM'ye toplu girişler hem de TBMM kapısında yapılan eylemlerde kişileri tanıyarak GBT'lerini çıkaracak. Bilgiler anında güvenlik operatörünün önüne düşecek.

TBMM yerleşkesine 360 derece çekim açısına sahip 500'den fazla kamera yerleştirilmesinin ardından, kayıtları alan toplu yüz tanıma sistemi de bu ay aktif hale getirilecek.
Parti grup toplantılarının yapıldığı salı günleri TBMM'yi binlerce kişi ziyaret ediyor.

TERMAL KAMERA SİSTEMİ DE DEVREDE
Termal ve akıllı kameralar da, bazı vakalarda davranış tespitleri için kullanılacak. Aşırı gülen, aşırı tedirgin ve benzeri davranışlarda bulunanlann davranışlan kamer

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