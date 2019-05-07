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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 18:52

Son dakika... Başkanlığına vekalet edecek olan Vali Ali Yerlikaya İBB binasına geldi

Belediye Başkanlığını vekaleten yürütecek olan Büyükşehir Belediyesi binasına geldi.

Vali Yerlikaya İBB binasına geldi

, Belediye seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine kadar verdi. İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması kararının ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na vekalet edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını vekaleten yürütecek olan Vali Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına geldi.

Vali Yerlikaya'yı bina girişinde, Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, AK Parti İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve İBB bürokratları karşıladı.

Herhangi bir açıklama yapmayan Yerlikaya, başkanlık makamına geçti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI
İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda yeni başkan belirleninceye kadar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.

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