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  • 08.05.2019 14:20
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 14:20

Türkiye 'daki terör saldırısını kınadı

, "Bir dini mekanda gerçekleştirilen bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

ndan yapılan yazılı açıklamada, 'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da sufi türbesinin girişindeki polis noktasına yapılan terör saldırısı sonucu bir kısmı güvenlik görevlileri olmak üzere can kaybı yaşandığının ve birçok kişinin yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bir dini mekanda gerçekleştirilen bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da sufi türbesine düzenlenen bombalı saldırıda 5'i polis 8 kişinin öldüğü, en az 26 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırıya uğrayan Data Darbar Türbesi ülkenin en çok ziyaret edilen türbeleri arasında yer alıyor. 11. yüzyılda bölgede yaşayan mutasavvıf Sayid Ali bin Osman El Hacveri'nin mezarının bulunduğu türbe, Güney Asya'nın en büyük sufi türbesi olarak biliniyor. Türbe 2010'da da intihar saldırısının hedefi olmuş, bu saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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