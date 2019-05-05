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  • Son Güncelleme: 05.05.2019 19:10

Son dakika... 'den 'yle irtibatlı 43 başkanı ve üyesi hakkında ilk açıklama

Son dakika... Genel Başkan Yardımcısı , " lerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız, çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den FETÖ'yle irtibatlı 43 kişi hakkında ilk açıklama

Son dakika gelişmesine göre, 'da lerde usulsüzlük iddiasıyla başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturmada 43 şüphelinin 'yle irtibatı tespit edildi.

Genel Başkan Yardımcısı , skandala ilişkin açıklama yaptı. Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul'da usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı belirlenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız. Çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir. Ayrıca belgeye dayanmayan veya teyit edilmemiş hiçbir bilgiyi de kamuoyuna saygımızın gereği olarak bugüne kadar asla paylaşmadık."

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