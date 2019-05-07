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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 14:46

'taki terör saldırısında yaralanan polis memuru şehit oldu

2016 senesinde 'taki saldırıda ağır yaralanan polis memuru , tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Acı haber 3 yıl sonra geldi! Şehit oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2016'da 'taki saldırıda ağır yaralanan polis memuru 'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "10 Aralık 2016'da Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan müsabaka sonrasında yapılan hain saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Muammer Ateş, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Şehit Ateş'e rahmet dileyen Vali Yerlikaya, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

MESLEĞE BAŞLADIKTAN 3 AY SONRA...
Muammer Ateş (31), mesleğe başladıktan 3 ay sonra Beşiktaş'taki saldırıda yaralanmıştı.

Şehidin cenazesinin bugün 'a, oradan da kara yoluyla memleketi Bayburt'a götürülmesi bekleniyor.

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