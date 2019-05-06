İstanbul yeni seçim ne zaman? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün saat 14.30'da İstanbul seçimleri için toplanmıştı. AK Parti ve MHP'nin seçimin yenilenmesi başvurusunu görüşen YSK, İstanbul seçimine yapılan itirazları görüşerek kararı açıkladı. Buna göre, 4'e karşı 7 oy ile seçimin yenilenmesine karar verildi. Peki, İstanbul'da yeni seçim ne zaman yapılacak? İstanbul seçim sonuçları neden iptal edildi? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

İSTANBUL YENİ SEÇİM NE ZAMAN?

YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin seçim yenileme kararının ardından yeni seçimlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yeni seçim 23 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

YSK'nin kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi.

YENİLENEN SEÇİMDE NELER TEKRAR EDİLECEK?

Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından kısıtlı seçmenler ile sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddiaların araştırılması istenmişti.

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AK Parti, toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı, zihinsel engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde yer alan ölülerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. Ek dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması talep edilmişti. Başvuruda, bu nedenlerle İstanbul'da Büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi istenmişti.

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde, bazı kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddia edilmiş, toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulunca Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu başkan ve üyesi yapıldığı öne sürülmüştü.