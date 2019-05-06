Son dakika... Binali Yıldırım, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklama yapıyor.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

31 Mart'ta yapılan seçimlerin tekrar edilmesi, peki seçimler YSK'ya neden gitti? Seçimler esnasında ve sonrasında tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler, yanlışlıklar, hileler, şaibeler dolayısıyla hukukun verdiği bütün süreçleri partimiz takip etti. İlçe, il seçim kurullarındaki s üreçler tamamlandı ve nihayet YSK'ya bu konu getirildi ve uzun bir süreden beride YSK gerekli çalışmaları, araştırmaları yapıyor idi. Nihayet bugün elde edilen, hazırlanan rapor görüşüldü ve seçimlerin yenilenmesine, tekrar edilmesine karar verdi. YSK'nın yazılı kararı, resmi açıklaması henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla gerekçelerin ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yapmak doğru olmaz.

Tekrar edilecek seçimler 23 Haziran tarihinde yapılacak. İstanbul ve İstanbullular için hayırlı, uğurlu olsun. Baştan beri söylediğimiz Türkiye bir hukuk devleti, dolayısıyla hukukun içerisinde seçimin patronu olan YSK kararını vermiştir. İki karar sözkonusuydu ya iptal edilmesi ya da reddedilmesi. Baştan beri şahsım da, rakibim de YSK'nın kararının bağlayıcı olduğunu, herkes için geçerli olacağını ifade etmiştir.

İSTANBULLULARA HİZMET İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ

YSK'nın tam kanunsuzluk halini tespiti bu seçimlerin tekrar edilmesi için önemli bir sebep teşkil ettiği anlaşılıyor. Zaten bu seçimlerin tekrarının anlamı şudur, aynı seçmen listeleriyle aynı adaylarla seçime gidilmesidir. Bunun istisnası herhangi bir şekilde vefat olması durumunda yeni aday gösterilebilir, bu işin hukuki yanıdır. Siyasi yanı da şudur, biz başından beri İstanbul'a, İstanbullular'a hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu kararımız yenilenecek seçimlerle devam edecek. İstanbullulara en güzel hizmeti yapmak için gayreti göstereceğiz.