AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından İstanbul seçimlerine yapılan itirazlar ve kendisi hakkında yapılan spekülasyonlar hakkında konuştu. Yavuz, ayrıca İstanbul seçimlerinde yapılan usulsüzlüklerle ilgili yeni belgeleri de tek tek paylaştı.

PORTAKAL VE CHP'YE YANIT

Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik" şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar.

"Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik" şeklinde ifadem olmamasına rağmen bunu neden dillerine doladılar acaba? Böyle bir kurgudan bile medet umulduğu için olabilir mi? Benim için mahzuru yok ama acziyetin bu kadarı da gerçekten üzüntü verici.

Bir başka ihtimal de, bunu yapanların bu yalanı doğru sanmasıdır ki bu da gerçekten vahim. Siyasetçi ve medya mensubu olma sorumluluğu eylem ve söylemlerde ihtimam göstermeyi zorunlu kılar.





